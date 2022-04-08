Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам перечислили вызываемые стрессом и тревожностью болезни

Гастроэнтеролог Тюльпина заявила, что стресс повышает риск инфаркта и рака желудка

Фото: Unsplash

Врач-гастроэнтеролог, терапевт Елена Тюльпина перечислила россиянам болезни, которые может вызвать повышенная тревожность. Об этом специалист рассказала в беседе с Пятым каналом и призвала соотечественников не игнорировать стресс и бороться с ним.

По словам медика, на фоне длительного эмоционального напряжения и тревоги может запуститься целый каскад проблем со здоровьем. Самые распространенные из них — сердечно-сосудистые заболевания, от гипертонии до инфаркта миокарда. «Когда мы с вами ощущаем тревогу, наш организм пытается приспособиться к этим условиям. Проявляется это в учащенном сердцебиении, в изменении артериального давления, чаще всего это повышение, в каких-то нарушениях ритма, головных болях и так далее», — заявила Тюльпина.

Также среди болезней, риск развития которых повышает стресс, врач выделила нарушения в эндокринной системе: из-за гормонального дисбаланса начинается развитие патологий щитовидной железы и надпочечников. Тюльпина отметила, что возникают проблемы и в работе желудочно-кишечного тракта, а также обостряются такие заболевания, как гастрит, эрозии желудка, язва. В особенно запущенных случаях, предупреждает медик, может развиться рак желудка.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта

В заключение Тюльпина добавила, что стресс и повышенная тревожность негативно сказываются на иммунитете: они подавляют защитную функцию организма, в результате человек становится уязвим для простуд и вирусов.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Гончарова предупредила россиян о том, что хронический стресс может стать триггером развития проблем с зубами. Специалист заявила, что нервное напряжение приводит к дефициту полезных веществ, разрушению костной ткани и, как следствие, потере зубов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал цель санкций Запада против России
Стало известно о спонсировании США поставок терминалов Starlink на Украину
Стерлинг обратился к россиянам перед боем с Яном
Макрон заявил о готовности принять новые санкции против России
Пушилин допустил причастность союзников Киева к удару по Краматорску
Медведев порассуждал об итоге санкций против России
Президент Германии назвал своей ошибкой поддержку «Северного потока-2»
137-килограммовый кондитер сбросил 66 килограммов и раскрыл секрет похудения
Названы необычные способы распознать экономический кризис
Россиянам перечислили вызываемые стрессом и тревожностью болезни
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.