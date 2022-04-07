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Россиян предупредили о риске потерять зубы из-за хронического стресса

Стоматолог Гончарова: хронический стресс может спровоцировать потерю зубов

Фото: Rafael Rocha / Unsplash

Врач Татьяна Гончарова назвала новую причину выпадения зубов. Самыми распространенными традиционно считаются кариес из-за плохой гигиены и пародонтит, однако стоматолог предупредила россиян о том, что хронический стресс тоже находится среди факторов риска. Об этом сообщает «Пятый канал».

Специалист заявила, что длительные стрессовые ситуации вызывают естественную реакцию организма в виде таких осложнений, как бруксизм, который ведет к разрушению зубов и может спровоцировать их потерю. «Бруксизм — это патологическое скрежетание зубов во сне вследствие спазма жевательной мускулатуры, оно встречается у менее чем 10 процентов населения, но, к сожалению, ведет к перенагрузке тканей пародонта», — отметила Гончарова.

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Стоматолог добавила, что стресс еще и сопровождается расстройствами пищевого поведения: люди часто «заедают» стресс фастфудом, сладким и быстрыми углеводами, что также негативно сказывается на состоянии зубов. Это увеличивает количество вредных бактерий в полости рта и приводит к дефициту минеральных веществ в тканях пародонта. Также из-за дисбаланса витаминов и микроэлементов из-за несбалансированного питания уменьшается объем костной ткани, которая держит зубы, что опосредованно может привести к их потере.

Ранее российский стоматолог Юлиана Романова раскрыла назначение цветных щетинок на зубной щетке. Она опровергла заявление учительницы по имени Джесс о том, что цветные участки на ней обозначают количество пасты, которую надо использовать во время чистки зубов.

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Наталья Обрядина
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