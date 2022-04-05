Российский стоматолог раскрыла смысл цветных щетинок на зубной щетке

Стоматолог Романова рассказала, что цветные щетинки на щетках являются маркетинговым ходом

Российский стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова раскрыла настоящий смысл цветных щетинок на зубной щетке. Комментарий эксперта приводит издание «Аргументы и факты».

Специалист заявила, что подобное окрашивание инструмента является маркетинговым ходом, который не имеет отношения к процессу чистки зубов. «Цвет щетинок и расположение их на зубной щетке ни на что не влияют вообще. Пасту следует выдавливать строго в центр щетки — не на кончик, не с краю, не еще куда-то, а в центр. И тут нет разницы, как окрашена щетка. А то, что их делают разноцветными, — это лишь маркетинговый ход, и не более того», — рассказала Романова.

При этом на качественный уход за полостью рта влияет количество и распределение щетинок. Так, чем гуще и плотнее они расположены, тем больше площадь соприкосновения с поверхностью зубов, что дает хороший результат, отметила стоматолог. В то же время она порекомендовала избегать щеток со ступенчатым расположением щетины. «Это связано с тем, что площадь соприкосновения у них меньше. И чтобы полностью соприкоснуться, нужно на зуб очень сильно надавить. А это, соответственно, приводит к избыточному давлению в одних местах и областях и недостаточному в других. В итоге снижается качество очистки зубов, плюс можно заработать себе такой чисткой скол и клиновидный дефект», — заключила врач.

Так Романова прокомментировала рассказ жительницы канадского города Онтарио, которая ранее заявила, что у разноцветных щетинок на зубной щетке есть определенное назначение. Так, учительница по имени Джесс считает, что с помощью цвета обозначается количество зубной пасты, которое надо наносить на щетину.