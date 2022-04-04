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Учительница объяснила назначение щетинок разного цвета на зубной щетке

Канадка объяснила, что цвет щетины на зубной щетке говорит о количестве зубной пасты

Кадр: @jmac8781 / TikTok

Жительница канадского города Онтарио неожиданно обнаружила, что у разноцветных щетинок на зубной щетке есть определенное назначение. Как она выяснила, с помощью цвета обозначается количество зубной пасты, которое надо наносить на щетину. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Учительница по имени Джесс в быстро ставшем вирусным ролике поинтересовалась у подписчиков, известно ли им, зачем щетину на зубных щетках делают разных цветов, и объяснила, что это не просто маркетинговый ход. «Самый маленький участок, выделенный цветом, который обычно располагается в верхней части щетки, показывает, какое количество зубной пасты вам необходимо использовать на самом деле, — заявила она. — Обычно он примерно с горошину».

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Детские зубные щетки, по словам учительницы, сделаны по аналогичному принципу, только цветной элемент, позволяющий отмерить нужное количество пасты, чаще всего находится в центре, а не сверху. Это простое объяснение стало открытием для многих людей, посмотревших видео.

Ранее сообщалось, что англичанка познакомилась с заключенным из США, влюбилась в него, вышла за него замуж, а затем прославилась благодаря своим видео о жизни в качестве «жены осужденного грабителя».

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Наталья Обрядина
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