Женщина влюбилась в заключенного и сделала на груди татуировку с его именем

Студентка-психолог влюбилась в заключенного из США после трех месяцев переписки

Жительница английского города Бристоль влюбилась в заключенного из США после трех месяцев переписки, сделала на груди татуировку с его именем и согласилась выйти за него замуж. Об этом сообщает The Mirror.

30-летняя студентка-психолог Жаки Макдоналд (Jacqui McDonald) начала общаться с 31-летним осужденным грабителем ЛаДариусом ЛА Александром (LaDarius 'LA' Alexander) из американского штата Огайо по программе «Напиши заключенному». Принять участие в программе ей предложила подруга, которая на тот момент уже встречалась с заключенным. По словам женщины, в тот момент у нее завершились предыдущие отношения и она еще не была готова к новым.

Женщина влюбилась в нового знакомого спустя три месяца общения посредством переписки и телефонных звонков. После этого пара встретилась вживую. К этому моменту англичанка сделала на груди татуировку с именем возлюбленного. Александр помог женщине оплатить ее первую поездку в тюрьму и сделал ей предложение.

Спустя три года отношения пары так же крепки, как и раньше. С тех пор англичанка сделала еще три татуировки, посвященные заключенному жениху: на шее она вытатуировала его тюремный номер, на ступне — слова «Леди ЛА», а на ноге — его полное имя «ЛаДариус».

Мужчина находится в тюрьме по обвинению в грабеже, преступном бандитизме и непредумышленном убийстве. Каждый день он созванивается с возлюбленной и отправляет ей подарки. На день рождения он подарил Макдоналд украшения и помог ей купить новую машину.

Женщина еще дважды летала в США на свидание с возлюбленным. Семья англичанки полностью поддерживает их отношения. Пара ждет, когда сможет начать совместную жизнь — Александра выпустят из тюрьмы в 2025 году.

Макдоналд приобрела популярность в TikTok благодаря публикации видео о жизни в качестве «жены заключенного». Ее видео набрали более 133,5 тысячи лайков. Хотя интернет-тролли критикуют отношения пары, англичанке нравится получать поддержку от других жен заключенных.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Челмсфорд, графство Эссекс, собралась выйти замуж за отбывающего срок за двойное убийство преступника. Она утверждает, что этот мужчина — самый добрый человек из всех, кого она когда-либо знала.