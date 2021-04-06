Девушка собралась замуж за совершившего двойное убийство друга по переписке

Жительница английского города Челмсфорд, графство Эссекс, собралась выйти замуж за отбывающего срок за двойное убийство преступника. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

26-летняя Наоми Вайз (Naomi Wise) познакомилась по переписке с 30-летним Виктором Окендо (Victor Oquendo) по прозвищу Животное, совершившим двойное убийство и три вооруженных ограбления. Мужчину приговорили к 24 годам тюрьмы, однако девушку это не останавило: она собирается полететь летом в США к убийце, с которым никогда не встречалась лично, и в сентябре выйти за него замуж.

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Окендо, который провел в тюрьме уже десять лет, выйдет на свободу в 2034 году. Уже через несколько недель после знакомства мужчина рассказал своей подруге по переписке, что в мае 2010 года застрелил двух человек. «Я была в шоке. Мне было сложно это принять. Я хотела понять, что он чувствует после содеянного. Если бы его это не волновало, для меня это был бы красный флаг, но он искренне раскаивается», — говорит Вайз.

Дружеское общение быстро перетекло в романтическое, и в результате заключенный сделал британке предложение. Родители Вайз были шокированы новостью о том, что их дочь согласилась выйти замуж за арестанта. «Виктор не монстр, он обычный человек, — настаивает девушка. — Я никогда не мечтала влюбиться в заключенного, но это произошло, и я не буду этому противиться».

Вайз утверждает, что Окендо — самый добрый человек из всех, кого она когда-либо знала. Она призывает не делать выводы о людях, не узнав всех подробностей их жизни. В прошлом месяце британка вытатуировала на запястье инициалы своего возлюбленного. Помимо этого, у нее уже есть на ребрах татуировка написанных его почерком слов: «Навсегда твой… Виктор».

Ранее сообщалось, что жительница американского города Нью-Йорк вступила в переписку с заключенным и влюбилась в него. Она утверждает, что роман с арестантом спас ее от самоубийства.