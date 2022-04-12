Названы способы защиты питомцев от клещей и инфекций перед дачным сезоном

Ветеринар Логинов посоветовал весной-летом привить питомцев от шести основных инфекций

Ветеринар Николай Логинов и кинолог Владимир Уражевский назвали способы защиты питомцев от клещей и инфекций перед дачным сезоном. Мнение специалистов приводят «Газета.ру» и RT.

По словам Логинова, в весенне-летний период питомцев необходимо прививать от шести основных инфекций: бешенства, лептоспироза, чумы, гепатита, аденовируса и парвовируса. Дело в том, что животные могут не только сами заразиться смертельной инфекцией от насекомых и паукообразных, но и стать переносчиком заболевания и представлять риск для здоровья человека.

«Для собак крайне опасен пироплазмоз (сезонное заболевание, вызванное укусом иксодового клеща), который приводит к разрушению эритроцитов и как следствие — смерти питомца спустя уже четыре-пять дней. Кошки тоже подвержены этой болезни, однако летальный исход маловероятен», — рассказал эксперт. Защитить питомца, по мнению ветеринара, также можно с помощью препаратов в форме спреев или аэрозолей, таблеток или ошейников со специальным составом.

Кинолог Владимир Уражевский порекомендовал после прогулки осматривать себя и животное. Если после прогулки питомец вялый и отказывается от еды, то следует обратиться в ветеринарную клинику для инъекции.

«Ошейники, которые надеваются перед прогулкой, дома их желательно снимать, класть в полиэтиленовый пакетик и закручивать. Также существуют таблетки, в том числе и от экто- и эндопаразитов, капли на холку (в среднем срок действия — около месяца), возможна обработка спреем», — заключил Уражевский.

Ранее ветеринар Екатерина Славущева рассказала, как правильно мыть лапы собаки после прогулки. Она советует постепенно увеличивать продолжительность водных процедур и не ругать питомца.