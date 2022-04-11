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Ветеринар рассказала о правильном мытье лап для собаки

Ветеринар Славущева посоветовала приучать питомца к мытью лап постепенно

Фото: Globallookpress.com

Ветеринар Екатерина Славущева рассказала, как правильно мыть лапы собаки после прогулки. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам специалиста, прежде всего необходимо приучить питомца к воде, так как многие домашние животные ее боятся. Ветеринар советует постепенно увеличивать продолжительность водных процедур и не ругать собаку, а предложить ей после мытья лакомство.

Перед мытьем Славущева советует проверить нет ли ран на лапах. По мнению специалиста, даже небольшая царапина может вызвать боль. Чтобы избежать резких перепадов температуры, ветеринар рекомендует мыть лапы зимой прохладной водой, а летом — теплой.

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Славущева отмечает, что при сильных загрязнениях стоит воспользоваться губкой и шампунем. Она рекомендует выбирать моющие средства, специально предназначенные для животных, так как они не пересушивают кожу.

По словам ветеринара, в конце водных процедур лапы следует тщательно вытереть. При желании подушечки лап можно обработать специальным средством для ухода.

Ранее британский кинолог Ники Френч развеяла миф о необходимости ежедневных прогулок с собакой. Она отметила, что пропуск тренировки может принести питомцу пользу.

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Рузанна Акмалтдинова
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