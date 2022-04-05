Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Кинолог развеяла миф о пользе ежедневной прогулки с собакой

Кинолог Ники Френч развеяла миф о необходимости ежедневных прогулок с собакой

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Британский кинолог Ники Френч развеяла миф о необходимости ежедневных прогулок с собакой и отметила, что пропуск тренировки может принести питомцу пользу. Мнение специалиста приводит Daily Express.

По словам Френч, вопреки общему мнению о важности выгуливания собаки несколько раз в день, этого делать не стоит. Кинолог призывает владельцев домашних животных иногда заменять их обычную 30-минутную прогулку альтернативным и более стимулирующим занятием. «Это может стать сюрпризом, но традиционные прогулки — это человеческое изобретение, и они бесполезны для многих наших собак», — делится она.

Материалы по теме:
Кошачий заклинатель История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Кошачий заклинательИстория музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
26 февраля
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря

По мнению кинолога, есть несколько причин, по которым владельцам стоит пропустить прогулку. Например, если погода слишком жаркая или холодная, если щенки совсем маленькие и не привиты, если питомец болеет.

Френч рекомендует заменить прогулку играми с вознаграждением дома, чтобы улучшить самочувствие собаки. Она предлагает использовать для домашних игр картонные коробки или специальные коврики.

Ранее кинолог Владимир Голубев назвал способы борьбы с лишним весом у собак. По его словам, питомцы за зиму могут набрать килограммы, что сказывается на их здоровье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься
Москвич заявил на сына в полицию из-за квартиры
Минобороны сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах
России предсказали становление «полюсом силы»
В крупнейшем онлайн-магазине наркотиков прокомментировали информацию о закрытии
Девушка купила на барахолке кольцо за бесценок и продала его за сотни долларов
Обнаружена самая молодая экзопланета
Российских полицейских арестовали за взятку в 1,4 миллиона рублей
Россиянам назвали виды деятельности с наибольшей выплатой чаевых
Китай призвал США, НАТО и ЕС к диалогу с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.