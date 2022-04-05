Кинолог развеяла миф о пользе ежедневной прогулки с собакой

Кинолог Ники Френч развеяла миф о необходимости ежедневных прогулок с собакой

Британский кинолог Ники Френч развеяла миф о необходимости ежедневных прогулок с собакой и отметила, что пропуск тренировки может принести питомцу пользу. Мнение специалиста приводит Daily Express.

По словам Френч, вопреки общему мнению о важности выгуливания собаки несколько раз в день, этого делать не стоит. Кинолог призывает владельцев домашних животных иногда заменять их обычную 30-минутную прогулку альтернативным и более стимулирующим занятием. «Это может стать сюрпризом, но традиционные прогулки — это человеческое изобретение, и они бесполезны для многих наших собак», — делится она.

По мнению кинолога, есть несколько причин, по которым владельцам стоит пропустить прогулку. Например, если погода слишком жаркая или холодная, если щенки совсем маленькие и не привиты, если питомец болеет.

Френч рекомендует заменить прогулку играми с вознаграждением дома, чтобы улучшить самочувствие собаки. Она предлагает использовать для домашних игр картонные коробки или специальные коврики.

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