Кинолог назвал способы борьбы с лишним весом у собак

Кинолог Голубев посоветовал изменить рацион и больше гулять, если собака набрала вес

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал способы борьбы с лишним весом у собак. По его словам, питомцы за зиму могут набрать килограммы, что сказывается на их здоровье. Чтобы привести пса в форму, кинолог посоветовал изменить рацион и больше уделять время прогулкам, передает РИА Новости.

«Лишний вес может увеличить риск развития сахарного диабета, камней в почках, заболеваний сердца и опорно-двигательного аппарата. Более того, избыточный вес может существенно сократить продолжительность жизни питомца», — предупредил специалист.

Голубев отметил, что стандарта нормального веса нет, он варьируется в зависимости от породы животного. В норму у собаки должны прощупываться ребра и позвоночник, она не должна испытывать проблем с дыханьем. У страдающих ожирением псов пропадает видимая линия талии, становится мал ошейник, начинаются трудности с передвижением.

Кинолог посоветовал обратиться к ветеринару и сдать анализы, чтобы исключить гормональные сбои и болезни желудка и печени. Если питомец в норме, то хозяину следует больше гулять с ним, строго соблюдать дозировку кормов или диету весь период лечения без перерывов. Также важно исключить стресс, поскольку если животное постоянно его испытывает, у него начинаются проблемы со здоровьем.

Ранее Голубев рассказал, какие ошибки допускают россияне при воспитании щенков. Он завил, что иногда владельцы считают, что щенков не следует обучать командам из-за их возраста. Однако эксперт призвал этим заниматься с тех пор, когда питомцу исполнится 2-3 месяца.

