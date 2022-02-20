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Кинолог рассказал об ошибках при воспитании щенка

Президент РКФ Голубев призвал обучать щенков командам и правилам поведения с 2-3 месяцев

Фото: Pixabay

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, какие ошибки допускают россияне при воспитании щенков, передает РИА Новости.

Кинолог завил, что иногда владельцы считают, что щенков не следует обучать командам из-за их возраста. Однако эксперт призвал этим заниматься с тех пор, когда питомцу исполнится 2-3 месяца. В это время нервная система щенков только формируется, поэтому не стоит их перегружать и устраивать длительные тренировки.

Голубев также порекомендовал установить для щенков правила поведения, чтобы они знали, что можно и нельзя делать в доме. От установленных запретов нельзя отказываться, поскольку это создаст для животного стрессовые условия. Часто меняющиеся правила сделают щенка тревожным и неуверенным в себе.

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Специалист также заявил о необходимости приучать питомца к отсутствию хозяина и одиночеству с первых месяцев жизни. Однако не стоит резко уменьшать количество общения с щенком, поскольку у него появится страх. Чтобы избежать этого чувства, лучше оставлять собаку в отдельной комнате сначала на 5, 10, 15 минут, а позже и на час и два. Такой метод научит щенка ждать.

«Позаботьтесь и о том, чтобы у собаки была возможность развлечь себя самостоятельно. Для этого приобретите различные игрушки, которые смогут занять ее на время вашего отсутствия», — заключил Голубев.

Ранее Голубев назвал самую популярную породу собак у россиян. В 2021 году ей стал немецкий шпиц.

Марина Совина
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