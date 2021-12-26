Кинолог назвал самые популярные породы собак у россиян

В 2021 году самой популярной у россиян породой собак оказался немецкий шпиц, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Его слова приводит РИА Новости.

На втором месте оказался чихуахуа, на третьем — йоркширский терьер. В первую пятерку также вошли корги и немецкая овчарка.

По словам Голубева, в текущем году россияне также отдавали предпочтение таким породам собак, как лабрадор-ретривер, джек рассел терьер, среднеазиатская овчарка, французский бульдог и пудель.

Ранее Голубев предупредил, что собака может отравиться даже дома. Он отметил, что эти животные любопытны и могут найти растения, продукты или бытовую химию, которая опасна для них.