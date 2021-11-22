Кинолог предупредил об опасности отравления собаки дома

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что собака может отравиться даже дома. Он отметил, что эти животные любопытны и могут найти растения, продукты или бытовую химию, которая опасна для них, передает РИА Новости.

«Иногда мы просто не задумываемся о том, что в доме могут быть опасные для собаки продукты или растения. Чтобы избежать неприятностей, внимательно изучите всю бытовую химию, растения и другие продукты, которые могут навредить собаке, если она попытается их разгрызть или съесть», — сказал кинолог.

Голубев напомнил, что все потенциально опасные предметы следует убрать в недоступное место, куда питомец не сможет добраться. Из лекарств серьезно навредить или привести животное к летальному исходу могут наркотические компоненты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, обезболивающие препараты и анальгетики.

Среди комнатных растений собаке опасны стоящие в вазах ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, хризантемы, ландыши, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень.

Сладости тоже могут навредить животному, предупредил Голубев. Так, нельзя давать псу шоколад, конфеты с орехами, какао, а также изюм, виноград, гранат. Вызвать диарею и анемию могут лук и чеснок.

При подозрении на отравление кинолог посоветовал незамедлительно оказать собаке первую помощь, смыть ядовитые вещества с шерсти и слизистых, обильно напоить и дать сорбент, после чего обратиться к ветеринару.

Ранее Владимир Голубев предупредил хозяев собак об опасности прогулок под осенним дождем для питомцев. По словам кинолога, некоторые питомцы могут быстро замерзнуть без специальной одежды.

