Кинолог раскрыл хозяевам собак причины облысения питомцев

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев раскрыл хозяевам собак причины облысения питомцев. Он рассказал РИА Новости, что облысение может вызвать стрижка собак «под ноль».

Также кинолог предупредил, что слишком короткая стрижка может привести к смене цвета шерсти или к началу ее выпадения. Он напомнил, что в холодную погоду коротко подстриженный питомец может замерзнуть и заболеть, если у него нет специальной одежды. При этом в жару собаки могут получить ожоги.

«Груминг — это важный комплекс процедур, который позволяет позаботиться не только о внешнем виде собаки, но и о её здоровье. Но иногда владельцы, помимо необходимого ухода, добавляют много бесполезных, порой небезопасных процедур. Прежде чем окрашивать шерсть собаки или сбривать ее в жаркую погоду, нужно подумать о целесообразности такой процедуры. Питомец спокойно обойдется без ультрамодной стрижки, если она не принесет с собой ничего полезного», — объяснил Голубев.

Специалист добавил, что собакам, имеющим шерсть с подшерстком, короткие стрижки противопоказаны, так как могут нарушить «природный механизм терморегуляции». Жесткошерстным собакам необходимо проводить тримминг (удалять отмершую шерсть путем выщипывания).

Ранее в июле Голубев перечислил способы помочь собакам пережить жару. Находясь дома, следует плотно закрыть шторы и разместить лежанку животного в хорошо проветриваемом помещении. Также нельзя оставлять собаку без притока воздуха. «Чтобы немного охладить питомца, вы можете положить на пол влажное полотенце, предварительно смоченное в ледяной воде, чтобы собака могла на нем лежать. Также убедитесь, что у животного есть доступ к свежей воде, в которую можно добавить немного льда», — рассказал специалист.