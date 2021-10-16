Кинолог предупредил хозяев собак об опасности прогулок под дождем для питомцев

Президент РКФ Голубев: прогулки под дождем в холод могут привести к простудам у собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предупредил хозяев собак об опасности прогулок под осенним дождем для питомцев. Он рассказал РИА Новости, что длительные прогулки в такую погоду могут привести к простудам.

По словам кинолога, некоторые питомцы могут быстро замерзнуть без специальной одежды.

«Прогулки в холодную погоду под дождем и сильным ветром могут привести к простудным заболеваниям у собак. Это особенно касается декоративных пород, собак с короткими лапами, пожилых питомцев и собак без шерсти. Лучше отмените длительную прогулку, переждав, если это возможно, сильный дождь», — рассказал Голубев.

При этом полностью отказываться от выхода на улицу в непогоду не стоит, лучше совершать короткие прогулки, отметил специалист. Возвращаться домой следует, если собака начинает дрожать и поджимать лапы, находясь на улице. В помещении необходимо вымыть собаке лапы и протереть ее полотенцем, а также расчесать.

Ранее Голубев раскрыл хозяевам собак причины облысения питомцев. По его словам, облысение может вызвать стрижка собак «под ноль». Также кинолог предупредил, что слишком короткая стрижка может привести к смене цвета шерсти или к началу ее выпадения. Собакам, имеющим шерсть с подшерстком, короткие стрижки противопоказаны, так как могут нарушить «природный механизм терморегуляции».