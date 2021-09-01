Кинологи раскрыли судьбу брошенных военными в Кабуле собак

Европейские кинологи раскрыли судьбу собак, брошенных в аэропорту Кабула иностранными военными. По словам экспертов в области служебного собаководства, вероятнее всего псов придется усыпить, поскольку им уже не удастся адаптироваться к новым хозяевам, передает РИА Новости.

Бывший кинолог бельгийской полиции Петер ван Кейрсбилк отметил, что информация о брошенных животных достойна сожаления, однако подчеркнул, что большинство специалистов предпочли бы усыпить их, но не пытаться наладить контакт с иными людьми.

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«Отношения между военной или полицейской собакой и ее проводником напоминают очень сплоченную команду. Они живут вместе 24 часа в сутки и ведут свой личный диалог. Разорвать такую команду и дать собаке нового проводника очень трудно», — подчеркнул эксперт.

Глава кинологического отдела бельгийской полиции Сандра де Беккер добавила, что животных будет невозможно вновь использовать на службе, поскольку их специализация и клички неизвестны. К тому же, запертые в клетках псы перенесли серьезный стресс и могут быть действительно опасными, поэтому у них нет будущего.

Директор бельгийского приюта для животных Гаэтан Сгалдино пояснил, что даже в развитом обществе найти собаке новый дома непросто, в Бельгии ежегодно без хозяев остаются около 16 тысяч собак, часть из которых приходится усыпить. В основном это служебные и бойцовские породы: малинуа и стаффордширские терьеры.

Ранее группа зоозащитников сообщила, что военные США бросили десятки служебных собак в ходе эвакуации из Афганистана. Президент организации по защите прав животных Робин Ганцерт отметил, что животные выполняли опасную, спасающую жизни работу и не заслужили такой участи. Он предложил британским властям вывезти американских собак первым же эвакуационным рейсом — иначе тех ждут пытки и смерть от рук «врагов».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что сообщения о том, что американские военные при эвакуации из Афганистана оставили в аэропорту служебных собак, ошибочны.

Великобритания также эвакуировала своих животных. Бывший коммандос британской королевской морской пехоты Пен Фартинг (Pen Farthing) вывез около 200 собак и кошек из Афганистана. При этом некоторые военные возмутились таким подходом Британии, заявив, что властям стоило приложить больше усилий для спасения людей, а не животных.

