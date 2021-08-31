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Пентагон опроверг сообщения об оставленных в Афганистане служебных собаках

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США не оставляли служебных собак в аэропорту Кабула
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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Сообщения о том, что американские военные при эвакуации из Афганистана оставили в аэропорту служебных собак, ошибочны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter.

Он опроверг информацию о том, что военнослужащие уехали из республики без животных. «Войска США не оставляли никаких собак в клетках в международном аэропорту имени Хамида Карзая, включая якобы служебных военных собак», — подчеркнул он.

По словам Кирби, в интернете распространяются фотографии питомцев, которые находятся под опекой кабульской службы спасения мелких животных и не относятся к американской армии.

Ранее группа зоозащитников сообщила, что военные США бросили десятки служебных собак в ходе эвакуации из Афганистана. Президент организации по защите прав животных Робин Ганцерт отметил, что животные выполняли опасную, спасающую жизни работу и не заслужили такой участи. Он предложил британским властям вывезти американских собак первым же эвакуационным рейсом — иначе тех ждут пытки и смерть от рук «врагов».

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