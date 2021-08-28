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Покусавшего охрану пса Байдена отправили на переобучение

Псаки: пес Байдена Мейджор проходит дополнительный курс дрессировки в штате Делавэр
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Фото: Adam Schultz / White House / Reuters

Собаку президента США Джо Байдена по кличке Мейджор (с английского — «майор» или «главный») отправили на переобучение. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, трансляция которого велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

По ее словам, у трехлетней овчарки были некоторые проблемы с адаптацией к жизни в Белом доме. В настоящее время Мейджор проходит дополнительное обучение в штате Делавэр. Псаки подчеркнула, что пес находится в атмосфере, «которая больше ему знакома и в которой он чувствует себя комфортнее». Она также отказалась комментировать информацию о том, что нападений президентской собаки на охрану было больше, чем сообщалось ранее.

Ранее Мэйджор, которого Байден взял из приюта, покусал сотрудника службы охраны. Сообщалось, что тот застал пса американского лидера врасплох, и он «незначительно травмировал» человека.


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