Покусавшего охрану пса Байдена отправили на переобучение

Собаку президента США Джо Байдена по кличке Мейджор (с английского — «майор» или «главный») отправили на переобучение. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, трансляция которого велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

По ее словам, у трехлетней овчарки были некоторые проблемы с адаптацией к жизни в Белом доме. В настоящее время Мейджор проходит дополнительное обучение в штате Делавэр. Псаки подчеркнула, что пес находится в атмосфере, «которая больше ему знакома и в которой он чувствует себя комфортнее». Она также отказалась комментировать информацию о том, что нападений президентской собаки на охрану было больше, чем сообщалось ранее.

Ранее Мэйджор, которого Байден взял из приюта, покусал сотрудника службы охраны. Сообщалось, что тот застал пса американского лидера врасплох, и он «незначительно травмировал» человека.