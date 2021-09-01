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Британия вывезла служебных собак из Афганистана

Daily Mail: Британия, в отличие от США, вывезла своих служебных собак из Афганистана
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Фото: AC Samantha Holden RAF / UK MOD Crown / Reuters

Великобритания вывезла всех своих служебных собак из Афганистана. Об этом пишет издание Daily Mail.

Бывший коммандос британской королевской морской пехоты Пен Фартинг (Pen Farthing) вывез около 200 собак и кошек из Афганистана. При этом некоторые военные возмутились таким подходом Британии, заявив, что властям стоило приложить больше усилий для спасения людей, а не животных.

Daily Mail подчеркивает, что в отличие от США, британской стороне удалось спасти животных. По данным благотворительной организации по защите животных American Humane, Соединенные Штаты бросили десятки служебных собак в Афганистане. Организация осудила «смертный приговор», который США фактически подписали оставленным животным. Утверждается, что теперь они могут столкнуться с издевательствами со стороны представителей террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ).

При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что сообщения о том, что американские военные при эвакуации из Афганистана оставили в аэропорту служебных собак, ошибочны. «Войска США не оставляли никаких собак в клетках в международном аэропорту имени Хамида Карзая, включая якобы служебных военных собак», — подчеркнул он.

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