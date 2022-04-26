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Россиян предупредили об опасностях весенних пробежек

Руководитель школы бега Гаврилов: клещи и собаки особенно опасны для бегунов весной

Фото: Shutterstock

Руководитель школы бега I Love Running в Ростове-на-Дону Алексей Гаврилов предупредил россиян об опасностях весенних пробежек. Своими наблюдениями он поделился в беседе с News.ru.

Бегун заявил, что весной для физкультурников могут быть особенно опасны переносящие различные заболевания клещи, у которых в это время пик активности, и агрессивные собаки, у которых брачный сезон. Он порекомендовал «осматривать себя после тренировки и не бегать слишком решительно по зарослям у водоемов».

Кроме того, Гаврилов призвал более ответственно готовиться к меняющейся погоде: брать с собой бутылку с водой и тепло одеваться, но так, чтобы от какого-то из слоев одежды можно было легко избавиться в процессе. «Так как весной погода переменчивая, одеваться на пробежку лучше так, чтобы, если в процессе сильно потеплеет, вам было что с себя снять и потом куда-то это деть. В такие моменты выручает беговой рюкзак или можно ветровку повязать на пояс», — предложил бегун.

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Гаврилов добавил, что бегом можно заниматься не только ранним утром. «Можно бегать и вечером, на сон грядущий, на закате, только не после плотного ужина и не слишком близко к отбою», — напутствовал он.

Ранее сообщалось, что в Австралии друзья обнаружили странное существо, запутавшееся в водорослях, и приняли его за инопланетянина. На необычное создание наткнулись Дрю Ламберт и его друг, совершавшие пробежку по пляжу Бонди-Бич в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс.

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Александра Лисица
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