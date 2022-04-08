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Друзья обнаружили «инопланетянина с человеческими губами» во время пробежки

Странное создание с губами человека, найденное Дрю Ламбертом из Сиднея, оказалось скатом

Фото: Drew Lambert

В Австралии друзья обнаружили странное существо, запутавшееся в водорослях, и приняли его за инопланетянина. Об этом сообщает Yahoo News.

На необычное создание наткнулись Дрю Ламберт и его друг, совершавшие пробежку по пляжу Бонди-Бич в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс. Их поразил «инопланетный вид» существа и его раздутые губы. «Я посмотрел и сказал: "Какого черта у этой рыбы человеческие губы?" Она выглядела так, будто собирается поцеловать кого-то», — рассказал Ламберт.

Ламберт разместил фотографию в социальных сетях и спросил у местных жителей, что это может быть. Некоторые из них предположили, что на фото запечатлен мертвый скат. «Это же Бонди-Бич, у них там даже скаты ботоксные», — говорится в одном из комментариев.

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На пост обратила внимание сотрудница океанариума Sea Life Летиция Ханнан. Она идентифицировала «инопланетянина» как короткохвостого гнюса — представителя одного из подвидов скатов, обитающих у берегов Австралии. Эти рыбы могут нанести удар током, но не представляют опасности для человека.

Ранее житель австралийского штата Квинсленд нашел на пляже загадочное «инопланетное» существо. У животного был длинный хвост и когти на лапах.

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Никита Савин
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