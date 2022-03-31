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Загадочное «инопланетное» существо с когтями и длинным хвостом нашли на пляже

Житель Квинсленда снял на видео необычное животное с когтями и длинным хвостом

Фото: Alex Tan

Житель австралийского штата Квинсленд нашел на пляже загадочное «инопланетное» существо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Алекс Тан обнаружил останки небольшого животного с распростертыми конечностями, когтями, длинным хвостом и черепом, как у пресмыкающегося, когда совершал утреннюю прогулку по берегу моря. По его словам, ему никогда не встречалось ничего подобного. Он предположил, что, несмотря на сходство с безволосым поссумом, необычная находка имеет неземное происхождение.

«Я наткнулся на нечто странное, — рассказал Тан в видео, опубликованном в соцсетях. — Это одна из тех вещей, которые видишь, когда люди говорят, что нашли инопланетян». Люди, посмотревшие снятые им кадры, не согласились с его предположением. Судя по комментариям, многие из них считают, что мужчине попался мертвый детеныш кенгуру.

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Биолог Стивен Джонсон из Квинслендского университета уверен, что правильной была первая догадка Тана. По его словам, судя по черепу и задним лапам, на пляже лежали останки облысевшего поссума, «Вероятно, животное смыло в океан во время наводнений», — цитирует ученого Daily Mail.

Ранее сообщалось, что турист наткнулся на «пахнущее разложением» загадочное существо во время похода. Мужчина заявил, что ярко-красное нечто с лучами, как у морской звезды, напомнило ему о созданиях из хоррор-видеоигр Resident Evil и сериала Stranger Things.

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Олег Парамонов
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