Загадочное «инопланетное» существо с когтями и длинным хвостом нашли на пляже

Житель Квинсленда снял на видео необычное животное с когтями и длинным хвостом

Житель австралийского штата Квинсленд нашел на пляже загадочное «инопланетное» существо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Алекс Тан обнаружил останки небольшого животного с распростертыми конечностями, когтями, длинным хвостом и черепом, как у пресмыкающегося, когда совершал утреннюю прогулку по берегу моря. По его словам, ему никогда не встречалось ничего подобного. Он предположил, что, несмотря на сходство с безволосым поссумом, необычная находка имеет неземное происхождение.

«Я наткнулся на нечто странное, — рассказал Тан в видео, опубликованном в соцсетях. — Это одна из тех вещей, которые видишь, когда люди говорят, что нашли инопланетян». Люди, посмотревшие снятые им кадры, не согласились с его предположением. Судя по комментариям, многие из них считают, что мужчине попался мертвый детеныш кенгуру.

Биолог Стивен Джонсон из Квинслендского университета уверен, что правильной была первая догадка Тана. По его словам, судя по черепу и задним лапам, на пляже лежали останки облысевшего поссума, «Вероятно, животное смыло в океан во время наводнений», — цитирует ученого Daily Mail.

Ранее сообщалось, что турист наткнулся на «пахнущее разложением» загадочное существо во время похода. Мужчина заявил, что ярко-красное нечто с лучами, как у морской звезды, напомнило ему о созданиях из хоррор-видеоигр Resident Evil и сериала Stranger Things.