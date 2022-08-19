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Российский пенсионер заказал похищение брата и его жены ради их имущества

В Москве задержали пенсионера, заказавшего похищение брата и его жены ради их имущества

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве правоохранители задержали 68-летнего жителя Екатеринбурга, заказавшего похищение супружеской пары. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, пенсионер хотел заполучить имущество родного брата и для этого решил нанять исполнителей, которые должны были напасть на родственника и его жену, а затем привезти в столицу. Правоохранители узнали об этом и контролировали процесс подставного похищения, чтобы заказчик был уверен, что все идет по плану.

Супругов привезли в Москву, доставили в офис Сигнального района, где пожилой мужчина начал выдвигать требование «похищенной» паре. Там при силовой поддержке специального отряда «Гром» его задержали. В роли «похитителей» выступали полицейские, которым обвиняемый заплатил по 100 тысяч рублей, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на похищение человека. В настоящий момент фигурант находится под стражей.

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Екатерина Власова
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