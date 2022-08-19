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Названа цель атаки на ЛЭП в Мелитополе

Рогов: спецслужбы Украины хотели нарушить единую энергетическую систему в Мелитополе

Кадр: телеграм-канал «Владимир Рогов»

Спецслужбы Украины организовали подрыв одной из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе, чтобы нарушить единую энергетическую систему региона. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его мнению, эти действия были сделаны с целью не дать возможность перетока электроэнергии от Запорожской атомной станции.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы попытались устроить теракт на ЛЭП в Мелитополе. Об этом также заявлял Владимир Рогов.

Татьяна Антоненко
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