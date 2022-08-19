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В Мелитополе сообщили о предотвращении теракта

Член администрации Запорожья Рогов заявил о предотвращении теракта на ЛЭП в Мелитополе

Кадр: телеграм-канал «Владимира Рогова»

Украинские спецслужбы попытались устроить теракт на ЛЭП в Мелитополе. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, полицейские области получили сообщение о взрыве в 500 метрах от поста «Южный» Мелитополя. «Как выяснилось, произошёл подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась, но подача электроэнергии не нарушилась», — заявил сотрудник администрации.

Отмечается, что при осмотре территории одной из трех оставшихся опор ЛЭП была найдена еще одна взрывчатка с таймером. Рогов сообщил, что специалисты-взрывотехники предотвратили теракт, разминировав и уничтожив взрывное устройство.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили обстрел Мелитополя в Запорожской области. По городу было запущено несколько ракет со стороны украинских войск, все они были сбиты.

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Алевтина Запольская
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