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ПВО сбила над Мелитополем несколько украинских ракет

В Запорожье заявили, что ПВО сбила несколько украинских ракет над Мелитополем

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили обстрел Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, по городу было запущено несколько ракет со стороны украинских войск. Все они были сбиты.

Ранее стало известно, что из-за обстрела Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины была отключена одна из турбин. Замдиректора станции Арсений Зеленский предупредил, что это может привести к катастрофе на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Кроме того, в Запорожье заявили об очередных обстрелах города Энергодара и ЗАЭС. В населенном пункте были слышны взрывы.

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Варвара Кошечкина
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