На Каховской ГЭС предупредили о возможной катастрофе на ЗАЭС из-за ВСУ

Одна турбина Каховской ГЭС отключена после ракетных ударов со стороны ВСУ

Из-за обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ) была отключена одна из турбин, что может привести к катастрофе на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявило замдиректора станции Арсений Зеленский, его обращение цитирует ТАСС.

Также руководство ГЭС сообщило, что последнее время станция работает в аварийном режиме.

«В аварийном режиме мы работаем с первых дней боевых действий, это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме», — подытожил Зеленский.

11 августа власти Херсонской области сообщили, что ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Каховскую ГЭС.

Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС. Он допустили аварию «посерьезнее Чернобыля» и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.