Британцев призвали сводить концы с концами

CNBC: подорожание электроэнергии вынудило британцев сводить концы с концами

Опрошенные CNBC финансисты и аналитики призвали рядовых британцев и представителей малого бизнеса страны сводить концы с концами в условиях рекордной инфляции и кризиса стоимости жизни.

Согласно официальной статистике, по итогам июля потребительская инфляция в Великобритании составила 10,1 процента в годовом выражении, что стало наивысшим показателем за последние 40 лет. Банк Англии прогнозирует пик роста цен в октябре и ожидает, что он достигнет 13,3 процента.

В то же время реальные располагаемые доходы британцев во втором квартале снизились на три процента. Власти открыто говорят о кризисе стоимости жизни. Параллельно британский регулятор в энергетической сфере Ofgem повышает прописанные в законе предельные цены на электроэнергию для населения, что вынуждает его главу уйти в отставку.

Глава страховой компании Simply Business Алан Томас отмечает, что с ростом цен на электроэнергию сталкивается также малый и средний бизнес, что заставляет его повышать цены на свои продукцию и услуги. Это приводит к снижению спроса, поскольку рядовые потребители снижают свои расходы и отказываются от второстепенных трат.

В качестве примера приводится бизнес компании Lincs Aquatics, занимающейся продажей аквариумов, искусственных прудов и морских животных. Цены на электроэнергию для него выросли на 90 процентов с 24 февраля. В качестве решения владельцы компании стремятся переходить на альтернативные источники энергии, в частности, светодиоды и солнечные панели. Однако Lincs Aquatics все равно пришлось повышать цены на продукцию.

