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США сделали исключение из санкций для российских банков и пенсионеров

Минфин США сделал исключение из введенных санкций для российских банков и пенсионеров

Фото: Patrick Semansky / AP

Минфин США сделал исключение из санкций для российских банков, попавших под ограничения после начала российской спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

Ведомство выпустило генеральную лицензию, позволяющую совершать сделки по закрытию счетов физических лиц в подсанкционных российских банках.

Также американский Минфин сделал еще одно исключение из санкций для получающих российскую пенсию людей, находящихся за пределами России.

США ввели санкции в отношении некоторых российских банков после начала спецоперации на Украине. В зависимости от категории ограничений, кредитным организациям может быть запрещено иметь долларовые корсчета в американских банках, совершать сделки в американской валюте и сотрудничать с местными контрагентами, либо привлекать финансирование на рынке США.

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Платон Щукин
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