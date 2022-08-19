Джесси Айзенберг высказался о возвращении к роли Лекса Лютора

Актер Джесси Айзенберг заявил о готовности вернуться к роли Лекса Лютора

Американский актер Джесси Айзенберг заявил о готовности вернуться к роли Лекса Лютора, если ему представится такая возможность. Об этом сообщает Deadline.

Артист высказался о возвращении к кинокомиксам и признался, что возможность вновь поработать над такими ролями стала бы для него приятным шоком. При этом он отметил, что никогда не был фанатом супергеройских блокбастеров, поэтому не может сказать, что с детства мечтал сыграть Лекса Лютора.

«Для меня это был шанс сыграть персонажа, которого создал великий писатель, и мне нравилось этим заниматься. Так что я получил удовольствие от игры, но если бы у меня не было этой роли, то мне бы не стыдно было сказать об этом своим детям. Хоть мне и нравилось там сниматься, для меня это не важный жанр», — сказал Айзенберг.

Джесси Айзенберг сыграл в таких фильмах, как «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Социальная сеть», «Добро пожаловать в Зомбилэнд», «Иллюзия обмана» и «Ночные движения». За роль Марка Цукерберга в «Социальной сети» артист был номинирован на премию «Оскар».