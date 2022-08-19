Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Джесси Айзенберг высказался о возвращении к роли Лекса Лютора

Актер Джесси Айзенберг заявил о готовности вернуться к роли Лекса Лютора

Фото: Pablo Alcala / Globallookpress.com

Американский актер Джесси Айзенберг заявил о готовности вернуться к роли Лекса Лютора, если ему представится такая возможность. Об этом сообщает Deadline.

Артист высказался о возвращении к кинокомиксам и признался, что возможность вновь поработать над такими ролями стала бы для него приятным шоком. При этом он отметил, что никогда не был фанатом супергеройских блокбастеров, поэтому не может сказать, что с детства мечтал сыграть Лекса Лютора.

«Для меня это был шанс сыграть персонажа, которого создал великий писатель, и мне нравилось этим заниматься. Так что я получил удовольствие от игры, но если бы у меня не было этой роли, то мне бы не стыдно было сказать об этом своим детям. Хоть мне и нравилось там сниматься, для меня это не важный жанр», — сказал Айзенберг.

Джесси Айзенберг сыграл в таких фильмах, как «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Социальная сеть», «Добро пожаловать в Зомбилэнд», «Иллюзия обмана» и «Ночные движения». За роль Марка Цукерберга в «Социальной сети» артист был номинирован на премию «Оскар».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Макрон позвонил Путину
Обрушение породы произошло на российском руднике
Мощный ливень затопил столицу российского региона
Актерам шоу о «председателе исполкома» Наливкине пригрозили штрафом
Румыния выслала работника российского посольства
Экс-сотрудника Верховной Рады заподозрили в госизмене
Бывший тренер «Зенита» рассказал о роли украинского игрока в трансфере Дзюбы
В ДНР сообщили о боях у Авдеевки
В российском регионе выпал первый снег и попал на видео
Российская блогерша подняла на смех внешний вид Бородиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.