В российском городе питбуль оторвал ухо трехлетнему мальчику

В Липецке питбуль оторвал ухо трехлетнему мальчику, пока его мать выпивала с друзьями

В Липецке питбуль оторвал ухо трехлетнему мальчику, пока его мать выпивала с друзьями, сообщает KP.RU.

Отец пострадавшего ребенка рассказал, что его бывшая супруга в последнее время вела аморальный образ жизни и практически не следила за мальчиком.

По словам россиянина, друзья экс-жены ночью пришли к ней в квартиру с псом бойцовской породы. Животное напало на мальчика, у него были искусаны руки, шея. Питбуль оторвал ребенку часть уха, медики уже наложили ребенку швы.

После случившегося житель Липецка захотел лишить бывшую супругу родительских прав. Он уточнил, что уже воспитывает один их общую дочь. Полицейские начали проверку по факту нападения собаки, на ситуацию также обратили внимание в городском УВД. Судьбу россиянки будут решать в суде.

Ранее в Хакасии собака напала на четырехлетнюю девочку и откусила ей ухо. Ребенку оказали помощь медики, по факту случившегося проводилась проверка.

