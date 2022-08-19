Российский сенатор публично отрекся от выступившей против СВО дочери
Член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков публично отрекся от дочери, выступившей против проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Пост, посвященный дочери, сенатор опубликовал в своем Telegram-канале.
Парламентарий рассказал, что его дочь Диана дала интервью СМИ, признанным иностранными агентами, где осудила СВО, за что, по его предположению, получила денежное вознаграждение. Исаков сделал вывод, что его дочь является предателем, так как она «продала отца, семью и Родину».
Возмущенный поступком дочери сенатор признался, что 22 года не участвовал в ее воспитании. Также он сообщил, что оставшаяся без отца дочь предпринимала попытки суицида, и припомнил ей ЛГБТ-опыт. «Так сложилось, что я не воспитываю Диану с трех лет. Сейчас ей 25 лет. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске, откуда родом, в связи с попытками суицида. С ней сложно общаться. Три года она говорила, что является представительницей ЛГБТ, стриглась налысо, одевалась, как мальчик», — написал Исаков.
Сенатор добавил, что пытался изменить отношение дочери к спецоперации экскурсией по местам боевой славы советского народа, однако та «не начала думать по-взрослому». После этого Исаков прекратил ее обеспечивать.
Местный политик Алексей Савоськин в комментарии к записи попытался утешить сенатора. «Отцы и дети! Вечный вопрос. Думаю, что все уладится», — написал он.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.