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В России упали продажи смартфонов из-за проблем с поставками

«Ъ» узнал, что в России упали продажи смартфонов из-за проблем с поставками

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Как узнал «Коммерсантъ», продажи смартфонов в розничных сетях операторов связи во втором квартале упали из-за проблем с поставками. В частности, выручка МТС от ретейла снизилась почти вполовину, Tele2 — на 12 процентов.

За период с апреля по июнь выручка от продаж телефонов МТС упала на 47 процентов, до 7,9 миллиарда рублей. Однако, вопреки этой тенденции, компания расширила сеть торговых точек — число салонов продаж год к году выросло на 1,5 процента, до 5,4 тысячи. МТС рассказала изданию, что спад продаж в первую очередь обусловлен проблемами с поставками в Россию техники Apple и Samsung.

В Tele2 сокращение выручки от продаж смартфонов объяснили «динамическим ценообразованием на устройства массового спроса». «Цены росли на фоне дефицита поставок, скачков курсов и общей неопределенности. Снижение выручки связано со снижением спроса покупателей к покупкам устройств в отчетный период», — заявил представитель компании. Компания уточнила, что сократила чисто торговых точек во втором квартале на 2 процента год к году, и «сейчас сеть сбалансирована».

«Вымпелком» — владелец «Билайна» — подтвердил тенденцию, добавив, что она «справедлива для всего рынка». Представители «МегаФона» отказались от комментариев по поводу продаж, однако сообщили, что число салонов пришлось урезать. Новые точки могут создать лишь затем, «чтобы увеличить доступность клиентского обслуживания для абонентов».

Из-за проблем с наличием Apple и Samsung за первое полугодие китайские бренды смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia (от китайского холдинга HMD Global) оказались лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России. При этом аналитики отмечают, что к началу осени, когда россияне традиционно покупают новую технику, в России ожидается подорожание телефонов. К сентябрю цены поднимутся на 10–15 процентов.

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Софья Ермакова
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