Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Китайские бренды начали захватывать российский рынок

«Ъ»: китайские бренды смартфонов оказались лидерами по числу продаж в России

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

За первое полугодие китайские бренды смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia (правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia владеет китайский холдинг HMD Global) оказались лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России, пишет «Коммерсантъ».

Бренды из КНР начали захватывать российский рынок. Рост более чем на 100 процентов год к году показали Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi. Например, если за первое полугодие 2021 года было продано 498 тысяч смартфонов Realme, то за аналогичный период 2022 года — 1,1 миллиона штук. При этом доля Apple упала на 14 процентов год к году, а Samsung — на 15 процентов.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

В «М.Видео — Эльдорадо» пояснили, что «с учетом изменившейся конъюнктуры рынка» потребители чаще обращают внимание на малоизвестные или новые бренды (китайские, турецкие или российские). Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков уверен, что розничные сети будут вынуждены заключать долгосрочные контракты с малоизвестными китайскими компаниями.

«Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90 процентов всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции», — считает он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что обсуждаются планы наращивания доли китайских автомобилей на российском рынке.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В России отменили все ограничения на пересечение границы
В российском регионе рухнули балконы жилого дома
Виктория Бекхэм снялась в латексных брюках для Vogue
При обрушении декораций в российском регионе пострадали 18 человек
В России ускорилось падение производства товаров
Мэр сыграл свадьбу с крокодилом
Непомнящий высказался о победе на турнире претендентов
Врач рассказал о способах пережить жару и сохранить хорошее самочувствие
ФСБ задержала организатора и 14 участников запрещенного в России АУЕ
Китайские бренды начали захватывать российский рынок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.