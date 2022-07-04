Китайские бренды начали захватывать российский рынок

«Ъ»: китайские бренды смартфонов оказались лидерами по числу продаж в России

За первое полугодие китайские бренды смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia (правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia владеет китайский холдинг HMD Global) оказались лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России, пишет «Коммерсантъ».

Бренды из КНР начали захватывать российский рынок. Рост более чем на 100 процентов год к году показали Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi. Например, если за первое полугодие 2021 года было продано 498 тысяч смартфонов Realme, то за аналогичный период 2022 года — 1,1 миллиона штук. При этом доля Apple упала на 14 процентов год к году, а Samsung — на 15 процентов.

В «М.Видео — Эльдорадо» пояснили, что «с учетом изменившейся конъюнктуры рынка» потребители чаще обращают внимание на малоизвестные или новые бренды (китайские, турецкие или российские). Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков уверен, что розничные сети будут вынуждены заключать долгосрочные контракты с малоизвестными китайскими компаниями.

«Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90 процентов всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции», — считает он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что обсуждаются планы наращивания доли китайских автомобилей на российском рынке.