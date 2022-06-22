Путин заявил о планах увеличить долю китайских авто на российском рынке

Путин заявил о намерении открыть индийские магазины и нарастить долю машин КНР в России

Российские деловые круги в условиях санкций активизируют контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сказал в приветствии к участникам Делового форума БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) президент Владимир Путин. Он заявил, что обсуждаются планы наращивания доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов.

Путин добавил, что Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС, в которой подтвержден настрой деловых кругов на дальнейшую совместную работу. Увеличивается и российское присутствие в странах БРИКС, подчеркнул глава государства.

«Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства», — рассказал Путин.

На основе корзины валют стран БРИКС может быть создана новая международная резервная валюта, также сообщил президент. По его словам, Россия предлагает другим государствам БРИКС подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка.