Путин рассказал о работе над созданием новой резервной валюты

Президент России Путин рассказал о работе над вопросом создания резервной валюты в БРИКС

На основе корзины валют стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) может быть создана новая международная резервная валюта, сообщил президент России Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — рассказал Путин, добавив, что ведется и разработка механизмов альтернативных международных расчетов.

По его словам, Россия предлагает другим государствам БРИКС подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка. СПФС считается альтернативой SWIFT, с отключением от которой столкнулась часть российских банков.

Кроме того, по словам Путина, сейчас расширяется география использования российских карт «Мир». Их использование за рубежом стало актуально для россиян на фоне ухода из страны международных систем Visa и Mastercard. Однако банки в зарубежных странах начали взимать комиссию за операции с российскими картами «Мир»: так, в июне ее ввел Беларусбанк, крупнейший государственный банк Белоруссии, установив также и лимиты.