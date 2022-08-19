На сотрудника российского изолятора возбудили дело за взятку игровой консолью

На сотрудника колонии Ивановской области возбудили дело за взятку игровой консолью

На сотрудника колонии Ивановской области возбудили дело за взятки игровой консолью, смарт-часами и планшетом. В обмен на это он позволил беспрепятственно связываться по мобильному телефону с родственниками, которые находились на свободе. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 19 августа, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Ивановской области.

По данным ведомства, в июле 2020 года начальник оперативного отдела СИЗО-1 управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Ивановской области незаконно переместил фигуранта уголовного дела из одиночной камеры в ту, где содержались еще двое арестантов. Один из них передал начальнику отдела СИЗО игровую консоль, смарт-часы и планшет в качестве взятки. Взамен все арестанты получили бесконтрольные телефонные переговоры с родственниками и другими лицами.

Более того, двое из арестантов смогли путем обмана и вымогательства получить от третьего 850 тысяч рублей. Мужчине пообещали, что за эти деньги можно изменить течение уголовного дела и что в итоге судья назначит ему минимальное наказание. На самом деле арестанты-мошенники не имели таких возможностей.

В отношении сотрудника СИЗО было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В отношении двоих арестантов также завели дело — им вменили статью УК РФ о мошенничестве в крупном размере.