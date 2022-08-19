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На сотрудника российского изолятора возбудили дело за взятку игровой консолью

На сотрудника колонии Ивановской области возбудили дело за взятку игровой консолью

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На сотрудника колонии Ивановской области возбудили дело за взятки игровой консолью, смарт-часами и планшетом. В обмен на это он позволил беспрепятственно связываться по мобильному телефону с родственниками, которые находились на свободе. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 19 августа, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Ивановской области.

По данным ведомства, в июле 2020 года начальник оперативного отдела СИЗО-1 управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Ивановской области незаконно переместил фигуранта уголовного дела из одиночной камеры в ту, где содержались еще двое арестантов. Один из них передал начальнику отдела СИЗО игровую консоль, смарт-часы и планшет в качестве взятки. Взамен все арестанты получили бесконтрольные телефонные переговоры с родственниками и другими лицами.

Более того, двое из арестантов смогли путем обмана и вымогательства получить от третьего 850 тысяч рублей. Мужчине пообещали, что за эти деньги можно изменить течение уголовного дела и что в итоге судья назначит ему минимальное наказание. На самом деле арестанты-мошенники не имели таких возможностей.

В отношении сотрудника СИЗО было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В отношении двоих арестантов также завели дело — им вменили статью УК РФ о мошенничестве в крупном размере.

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Леонид Микуляк
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