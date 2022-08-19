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Закрыто дело о служебном подлоге против вице-мэра российского города

Вице-мэра Волгограда суд освободил от уголовной ответственности за служебный подлог

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Центральный районный суд Волгограда прекратил уголовное дело вице-мэра города Владимира Сидоренко, которого обвиняли в служебном подлоге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Чиновник освобожден от уголовной ответственности по ходатайству его адвоката. Дело закрыто в связи с истечением срока давности. Прокурор не возражал против такого решения.

Суд установил, что инкриминируемое Сидоренко преступление было совершено 27 марта 2020 года, то есть с момента его совершения прошло два года. Именно такой срок давности закон устанавливает для категории дел небольшой тяжести. Дело Сидоренко прекращено по не реабилитирующему основанию.

По данным следствия, вице-мэр без законных оснований выдал предпринимателям разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса, не существующего в действительности. В итоге коммерсанты арендовали без участия в конкурсе земельный участок площадью полтора гектара, уточняет «Коммерсантъ».

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Любовь Ширижик
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