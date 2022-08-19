Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Начался прием заявок от регионов на субсидии по проекту «Бизнес-спринт»

Стартовал прием заявок от регионов на получение субсидии по федпроекту «Бизнес-спринт»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» открыт прием заявок на получение регионами в 2023 году субсидий на софинансирование строительства спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций. На эти цели из федерального бюджета планируется направить более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» был разработан на основе одноименной стратегической инициативы, утвержденной председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Президент говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач, в частности поддержки спорта в стране. Федеральный проект «Бизнес-спринт» как раз предполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей. Правительство России со своей стороны выделяет субсидии регионам на софинансирование проектов. Так, начиная с 2023 года субъектам будет направлено более 3 миллиардов рублей на эти цели. Сейчас стартовал прием заявок от регионов. Под строительство ФОКов, стадионов и спортплощадок, а также на закупку инвентаря и выкуп объектов инвесторы смогут получить льготные кредиты. Такое взаимодействие государства и бизнеса позволит сделать занятия спортом доступнее для наших граждан. Напомню, ключевая цель до 2030 года: обеспечить долю — 70 процентов граждан, регулярно занимающихся спортом», — сказал Дмитрий Чернышенко.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут предоставлены льготные кредиты в размере 4 процентов, это обеспечит им дополнительную поддержку при реализации проектов в сфере физической культуры и спорта. Применение механизмов государственно-частного партнерства — это формирование командной работы государства и бизнеса, привлечение инвестиций в сферу спорта и развития позитивных предпринимательских инициатив», — сказал министр спорта России Олег Матыцин.

Прием заявок на предоставление субсидий проходит на сайте Минспорта России до 2 сентября 2022 года. Для получения федеральной субсидии субъектам необходимо представить на конкурс маркетинговые исследования о целесообразности строительства с анализом потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах, а также финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» остановят
Школьница на мотоцикле протаранила окно дома в Ленобласти
В Запорожской области примут меры после взрыва на ЛЭП
Блогерша раскрыла лайфхаки по выбору джинсов для девушек с полными животами
Врач назвала опасные последствия частого использования капель в нос
Продюсер популярного шоу на Первом канале высказался о его возвращении в эфир
Рецидивист забил до смерти россиянку и попал под следствие
Черноморский флот России получит 12 кораблей и судов в 2022 году
Названа цель атаки на ЛЭП в Мелитополе
Известный российский актер назвал Москву отнимающим душу городом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.