Россияне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты

РБК: россияне в июне вывели рекордные с 2018 года $4,7 млрд валюты в иностранные банки

В течение июня сумма операций россиян в пользу иностранных банков достигла 4,7 миллиарда долларов. Граждане вывели столько средств после того, как Центробанк ослабил ограничения на переводы, а кредитные организации ввели комиссии за хранение валюты на счетах в России, передает РБК со ссылкой на статистику ЦБ об операциях домохозяйств.

Отмечается, что в июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за границей валюту на 266,1 миллиарда рублей. Этот показатель можно считать максимальным и рекордным минимум с 2018 года, за все время публикации этих данных Центробанка. По сравнению с маем число операций с банками-нерезидентами выросло более, чем в три раза, а в апреле показатель держался на уровне 1,5 миллиарда долларов.

Ранее подобный спрос на переводы сбережений за рубеж наблюдался в феврале, когда объем операций достиг 4,3 миллиарда рублей. На 1 июля российские домохозяйства держали в иностранных баках 2,29 триллиона рублей, или 44,7 миллиарда в долларовом выражении с учетом курса. За июнь показатель вырос на 11,6 процента, а в мае — всего на 4 процента.