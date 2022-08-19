Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне стали чаще вывозить деньги из страны незаконно

ФТС: россияне попытались незаконно перевезти через границу 714,6 миллиона рублей

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Россияне пытались незаконно перевезти деньги через границу 4917 раз с 24 февраля по 10 августа, рассказали «Известиям» в ФТС. Это на 21 процент чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2020 году был зафиксирован 741 случай незаконного провоза денег, а в 2019 году — 2844 случая. При этом общий объем незаконно перевозимых средств остался практически на прошлогоднем уровне — 714,6 против 709 миллионов рублей. На российский рубль приходится более 30 процентов нарушений, далее идут евро и доллары США.

Чаще всего из России деньги вывозят в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Израиль и Германию, а ввозят — из США, Италии, Таджикистана. Из-за трудностей с конвертацией и покупкой валюты, а также с переводами за границу россияне начали везти наличные за рубеж, чтобы положить их там на счет или просто обменять на нужную валюту, поэтому нарушений становится больше, пояснил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

В России со 2 марта действует временный запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты в объеме более 10 тысяч долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
В Совбезе России заявили о разработке на Украине биооружия при помощи США
Патрушев заявил о желании Японии стать лидером «мирового движения русофобов»
Мощный смерч в российском регионе показали на видео
Пара похудела на 150 килограммов и спасла свои отношения
Стало известно об экологической ситуации в Москве после задымления
Гинекологи назвали основные меры профилактики и причины цистита после секса
Оператора связи оштрафовали в России на миллион рублей
В Запорожье заявили о возможном срыве отопительного сезона на Украине
Устроивший стрельбу с четырьмя пострадавшими житель Дагестана сдался полиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.