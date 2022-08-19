Россияне стали чаще вывозить деньги из страны незаконно

ФТС: россияне попытались незаконно перевезти через границу 714,6 миллиона рублей

Россияне пытались незаконно перевезти деньги через границу 4917 раз с 24 февраля по 10 августа, рассказали «Известиям» в ФТС. Это на 21 процент чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2020 году был зафиксирован 741 случай незаконного провоза денег, а в 2019 году — 2844 случая. При этом общий объем незаконно перевозимых средств остался практически на прошлогоднем уровне — 714,6 против 709 миллионов рублей. На российский рубль приходится более 30 процентов нарушений, далее идут евро и доллары США.

Чаще всего из России деньги вывозят в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Израиль и Германию, а ввозят — из США, Италии, Таджикистана. Из-за трудностей с конвертацией и покупкой валюты, а также с переводами за границу россияне начали везти наличные за рубеж, чтобы положить их там на счет или просто обменять на нужную валюту, поэтому нарушений становится больше, пояснил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

В России со 2 марта действует временный запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты в объеме более 10 тысяч долларов.