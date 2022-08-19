Командир отряда ополчения заявил о снижении оснащенности ВСУ

Командир отряда «Троя» Новиков заявил о снижении оснащенности ВСУ в десятки раз

Один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» заявил, что в ходе специальной военной операции России техническая оснащенность Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала, сообщает РИА Новости.

Новиков заявил о снижении оснащенности ВСУ в десятки раз и подчеркнул, что ранее украинские войска обладали большим количеством беспилотников, тепловизоров и других устройств.

«Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук можно было насчитать… Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение. Доходило до того, что на позициях у них даже часовых не было, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, стояли тепловизионные камеры вместо часовых»,— отметил он.

Командир отряда подчеркнул, что украинские силы использовали фотоловушки и замаскированные видеокамеры в посадках и лесах. «Сейчас, естественно, этого намного меньше, можно сказать — в десятки раз, но оно тоже присутствует», — заключил он.

Ранее Новиков допустил диверсии Киева на Запорожской АЭС. По его мнению, власти Украины действуют как террористы, а не политики.