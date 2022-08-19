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Деньги умерших россиян собрались защитить

«Известия»: ФНС могут обязать сообщать банкам о смерти клиентов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Госдума в сентябре может принять законопроект, который обяжет Федеральную налоговую службу (ФНС) сообщать банкам о смерти их клиентов. Это позволит банкам оперативно блокировать счета и защитить вклады умерших, чтобы ими не могли воспользоваться другие лица, пишут «Известия».

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон собирается решить проблему, когда деньгами — банковскими картами — умерших по незнанию пользуются родственники. «Они думают, что имеют право, а по закону это фактически хищение средств, если они не вступили в права наследства», — пояснил он.

Часть денег также пытаются украсть мошенники, которые могут совершать банковские операции от имени умерших людей. На реализацию новых норм потребуется выделение дополнительных средств из федерального бюджета в размере 42,5 миллиона рублей.

Сейчас банки узнают о смерти клиентов при обращении наследников, нотариусов или в процессе работы с проблемной задолженностью, на что может уйти около шести месяцев. Счета при этом остаются активны. Ежегодно с них до вступления в наследство выводится около 20 миллиардов рублей.

В случае смерти пенсионера при определенных условиях родственники имеют право на получение пенсии по наследству, рассказала ранее адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

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Платон Щукин
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