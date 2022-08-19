Рецидивист забил до смерти россиянку и попал под следствие

В Москве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, забившего до смерти знакомую

В Москве правоохранители задержали ранее судимого россиянина за убийство 35-летней знакомой. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, вечером 16 августа на Симоновском Валу пьяный фигурант избил женщину руками и ногами. Рецидивист нанес ей серьезные травмы живота, и жертва скончалась на месте от разрыва селезенки. В полицию позвонил друг погибшей, так как обнаружил тело женщины в ванне без сознания.

Следователи возбудили уголовное дело. Отмечается, что в 2011 и 2015 году фигуранта осудили по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

