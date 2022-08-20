Названы несовместимые с вождением автомобиля болезни

Врач Османов рассказал, что эпилепсия и депрессия являются противопоказаниями для вождения

Врач-терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов назвал болезни, при которых категорически запрещено водить машину. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По словам врача, полным запретом на вождение автомобиля является наличие психических заболеваний и нервных расстройств, например, депрессии, эпилепсии, шизофрении и галлюцинаций. Нельзя садиться за руль и тем, кто принимает медикаменты, влияющие на общее психическое состояние человека. «Психотропные препараты, наркотические средства, седативные препараты, транквилизаторы, снотворные средства, антидепрессанты. Употребление этих препаратов приводят к сонливости, заторможенности, расстройству координации и снижению концентрации внимания», — объяснил Османов.

Людям, страдающим серьезными проблемами со зрением, также запрещено водить машину. Это относится к таким заболеваниям, как слепота обоих глаз и ахроматопсия, когда у человека полностью отсутствует цветовосприятие. При этом, если у водителя просто снижено зрение или не видит один глаз, управление автомобилем разрешено, подчеркнул врач.

Ранее в ГИБДД захотели создать реестр влияющих на водителей препаратов, употребление которых будет являться противопоказанием к вождению транспорта. «Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем, чтобы люди, покупая лекарства, понимали», — попросил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Александр Быков.