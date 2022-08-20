В Британии решили расследовать дискриминацию в ВВС

Замминистра обороны Британии Хиппи пообещал расследовать дискриминацию в ВВС

Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи пообещал провести расследование случаев дискриминации в ВВС страны. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании перестали принимать на службу белых мужчин для достижения целей по этническому и гендерному многообразию в армии.

По его словам, в ходе расследования должно выясниться, отдавалось ли предпочтение женщинам и этническим меньшинствам во время приема на службу.

«Мы попросили вооруженные силы улучшить разнообразие, но мы не допустим, чтобы обучение начиналось не в полном составе, и не допустим снижения стандартов и влияния на оперативную деятельность», — сказал замглавы ведомства.

Ранее в Великобритании назвали условия прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине: по словам председателя Комитета по отбору кандидатов в министры обороны Тобиаса Эллвуда это возможно в том случае, если Россия нанесет удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).