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Обмелевшая европейская река показала остовы кораблей времен Второй мировой войны

Reuters: обмелевший Дунай обнажил остовы кораблей, затонувших во Вторую мировую войну

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

В Европе обмелел Дунай, из-за чего из-под воды показались остовы военных кораблей, затонувших во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, останки 20 военных кораблей обнаружили на дне европейской реки в районе сербского Прахова. Уточняется, что суда были затоплены в 1944 году во время отступления войск нацистской Германии от наступающих сил СССР.

На кораблях остались боеприпасы, которые угрожают судоходству в этом районе. Стоимость утилизации останков оценивается в 29 миллионов евро.

Обмеление Дуная произошло из-за рекордной жары и засухи, пришедшей в Европу. Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Швейцарии оттаял перевал, который был покрыт льдом на протяжении двух тысяч лет. В реке Одра, которая протекает в Чехии, Польше и Германии, погибло несколько тонн рыб.

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Никита Абрамов
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