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Польша пригрозила России пятой статьей Устава НАТО

Госсекретарь минобороны Польши Скуркевич пригрозил России пятой статьей Устава НАТО

Фото: Nemesia Production / Unsplash

Госсекретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил России пятой статьей Устава НАТО. Об этом сообщает агентство PAP.

По его словам, Североатлантический альянс может применить статью не только в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также и из-за размещения российской стороной гиперзвуковых ракет на территории Калининградской области.

По его словам, сотрудничество в рамках НАТО остается основой для обеспечения безопасности Польши.

Ранее председатель Комитета по отбору кандидатов в министры обороны Тобиас Эллвуд заявил, что прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт возможно в том случае, если Россия ударит по ЗАЭС. «Любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением статьи 5 НАТО», — отметил он.

Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

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Марина Совина
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