Польша пригрозила России пятой статьей Устава НАТО

Госсекретарь минобороны Польши Скуркевич пригрозил России пятой статьей Устава НАТО

Госсекретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил России пятой статьей Устава НАТО. Об этом сообщает агентство PAP.

По его словам, Североатлантический альянс может применить статью не только в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также и из-за размещения российской стороной гиперзвуковых ракет на территории Калининградской области.

По его словам, сотрудничество в рамках НАТО остается основой для обеспечения безопасности Польши.

Ранее председатель Комитета по отбору кандидатов в министры обороны Тобиас Эллвуд заявил, что прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт возможно в том случае, если Россия ударит по ЗАЭС. «Любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением статьи 5 НАТО», — отметил он.

Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

