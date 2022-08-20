Spiegel: Полиция ФРГ расследует драку с участием проукраинских активистов на кинофестивале

Полиция ФРГ занялась расследованием драки с участием проукраинских активистов, которая произошла на кинофестивале «globaLE» в Лейпциге во время показа фильма режиссера Оливера Стоуна о Майдане «Украина в огне». Об этом сообщает издание Spiegel.

В правоохранительные органы поступило несколько заявлений о нападениях. Местная полиция ведет расследование и восстанавливает последовательность событий.

Ранее сообщалось, что во время показа фильма члены немецко-украинской группы художников Óstov Collective раскритиковали якобы пророссийскую позицию режиссера и устроили потасовку с организаторами, пытаясь сорвать мероприятие.

«Украина в огне» посвящена истории Украины с XVII века до наших дней и протестным акциям на Майдане в Киеве, происходившим в конце 2013 — начале 2014 года. Тогда мирные демонстрации постепенно переросли в беспорядки и в итоге привели к насильственной смене власти в республике. Интервью для фильма Стоуна, в частности, дал бывший президент Украины Виктор Янукович, также высказался и российский лидер Владимир Путин. Лента была выложена в сеть.

