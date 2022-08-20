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Россиянка разгромила автомобиль ДПС и напала со шваброй на полицейского

Во Владивостоке женщина разгромила автомобиль ДПС и избила полицейского шваброй

Во Владивостоке женщина при задержании разгромила служебный автомобиль ДПС и избила полицейского шваброй. Видео задержания россиянки опубликовал Telegram-канал Newsbox24.tv.

На кадрах ролика запечатлен момент задержания женщины. Сотрудникам ДПС удалось усадить ее в машину, однако там она начала бить ногами по потолку автомобиля и пытаться выйти.

«Сначала гражданочка просто брыкалась, как лошадь. А после начала разносить лобовое стекло. В итоге буйную автомобилистку доставили на Фонтанную для составления протокола», — сообщили в Telegram-канале портала.

Автомобиль женщины передали ее супругу, которого пришлось вызванивать среди ночи. По данным источника портала, в отделении с задержанной сняли наручники, после чего она схватила швабру, напала на полицейского и повредила телевизор.

Ранее в Сергаче Нижегородской области семеро мужчин напали с битами на подростков, которые сидели в беседку, и жестоко избили их. Один из юношей успел связаться с родителями по телефону и рассказать о нападении.

Никита Абрамов
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